Coupe du monde 2022 : quand aura lieu le tirage au sort ?

Mission accomplie. L’équipe de France a validé son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, où elle défendra son titre conquis quatre ans plus tôt en Russie. Mais les Bleus, qui vont disputer leur 7e mondial consécutif, vont devoir patienter encore un peu avant de connaître l’identité de leurs futurs adversaires.

Le coup d’envoi de la 22e Coupe du monde de l’histoire sera donné le 21 novembre 2022 avec une finale programmé le 18 décembre. Au total, 32 nations participeront à la compétition, reparties en huit groupes de quatre équipes. Alors que les barrages sont prévus à la fin du mois du mars, la composition de ces poules sera connue lors du tirage au sort programmé le 1er avril 2022 à Doha.

En tant que pays organisateur, le Qatar est assuré d’être tête de série et de figurer dans le groupe A, où les Bleus ne pourront pas être. Actuellement troisième du classement Fifa, l’équipe de France sera tête de série, tout comme la Belgique (1ère) et le Brésil (2e), qui ont été parmi les premières équipes à se qualifier. Si elles se qualifient, l’Italie, championne d’Europe en titre, l’Angleterre et l’Argentine, qui a remporté la dernière Copa America, devraient aussi hériter de ce statut.

L’Espagne pourrait être la dernière tête de série, mais les Espagnols sont sous la menace du Portugal ainsi que du Mexique et le classement risque d’évoluer jusqu’au jour du tirage au sort dans un peu moins de cinq mois dans la capitale du Qatar.