Equipe de France : les maillots portés par Mbappé, Benzema et les Bleus face au Kazakhstan vendus aux enchères

Du travail bien fait. Très bien fait même. Les Bleus ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2022 avec une large victoire contre le Kazakhstan (8-0) au terme d’une soirée où Kylian Mbappé a marqué l’histoire avec un quadruplé. Et il possible de s’offrir le maillot porté au Parc des Princes par l’attaquant tricolore, mais aussi par ses coéquipiers.

Avant cette avant-dernière rencontre de qualifications pour le Mondial au Qatar, les hommes de Didier Deschamps avaient accepté de vendre leur tunique aux enchères en faveur de l’association Le Bleuet de France afin d’aider les victimes de guerres ou d’attentats. Et plusieurs de ces maillots sont des «morceaux» de l’histoire de l’équipe de France. A commencer par celui porté par Mbappé.

Sur la pelouse du Parc, qu’il connaît par cœur, le prodige de Bondy a signé un quadruplé historique, 63 ans après Just Fontaine qui était le dernier Français à avoir réalisé une telle performance. Buteur sur pénalty, Antoine Griezmann est devenu, lui, le 3e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 42 réalisations, derrière Thierry Henry (51 buts) et Olivier Giroud (46 buts). Enfin, Karim Benzema, auteur d’un doublé, a dépassé David Trezeguet pour intégrer le top 5 avec 35 buts.

Pour s’octroyer l’un des maillots des Bleus, il suffit de se rendre sur le site www.matchwornshirt.com, où 124 maillots portés le week-end précédent par des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 sont également en vente, et d’enchérir sur la tunique désirée.

Moins de 24 heures après le début de la vente, le maillot le plus convoité est sans surprise celui de Kylian Mbappé. L’enchère la plus haute est pour le moment de 6 500 euros. Le joueur du PSG devance Karim Benzema (3 100 euros), N’Golo Kanté (1 153 euros) et Antoine Griezmann (1 100 euros).

Le maillot de Kurtz Zouma a en revanche l’enchère la moins élevée (300 euros). Les éventuels acquéreurs ont jusqu’au dimanche 28 novembre 15h pour enchérir et tenter de rafler le maillot désiré.