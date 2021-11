Equipe de France : l’incroyable statistique de Lucas Hernandez qui entre dans l'histoire des Bleus

Il est le porte-bonheur des Bleus. Lucas Hernandez, qui a fêté sa 30e sélection, samedi soir, lors de la large victoire des champions du monde contre le Kazakhstan (8-0), a enchaîné une nouvelle rencontre sans défaite pour rester invaincu en compétition officielle avec l’équipe de France. Une performance historique.

Le défenseur a fait ses débuts avec les Bleus en mars 2018, à quelques mois de la Coupe du monde en Russie. Il était entré à un quart de la fin de la rencontre face à la Colombie et les hommes de Didier Deschamps, qui menaient de deux buts, s’étaient inclinés au Stade de France (2-3). C’est sa seule et unique défaite sous le maillot tricolore. Et ce revers est quelque peu anecdotique car il s’agissait d’un match amical.

En compétition officielle, Lucas Hernandez est tout simplement invincible. Au terme du succès face aux Kazakhstanais, qui a permis aux Tricolores de valider leur billet pour le Mondial 2022, il est devenu le 1er joueur de l’histoire à ne perdre aucun de ses 23 matchs disputés en compétition officielle sous le maillot de l’équipe de France avec 17 victoires et 6 nuls.

Mais ce n’est pas tout. Le joueur du Bayern Munich est également devenu le 1er joueur à être toujours invaincu avec les Bleus, tous matchs confondus, après ses 26 premières titularisations (20 victoires, 6 nuls). Pourvu que ça dure pour lui et l’équipe de France, au moins jusqu’à la fin de la Coupe du monde dans un an au Qatar.