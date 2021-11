Equipe de France : quelle liste des 23 pour les Bleus à la Coupe du monde 2022 ?

L’équipe de France a son billet en poche pour la Coupe du monde 2022. Et si Didier Deschamps a encore un an pour façonner son groupe avant le début de la compétition, le sélectionneur tricolore a déjà une grande partie de sa liste en tête, même si quelques places sont encore disponibles.

Didier Deschamps devrait annoncer sa liste des joueurs retenus fin octobre ou début novembre 2022, soit trois ou quatre semaines avant le début de la compétition au Qatar, où les Bleus défendront leur titre conquis quatre en plus tôt en Russie. Le patron des Tricolores et son staff ont donc du temps devant eux pour constituer cette liste toujours très attendue. Mais, sauf blessures ou autres imprévus, ils devraient en grande partie s’appuyer sur le noyau dur actuel, qui compte une quinzaine de joueurs.

Capitaine de cette équipe de France, Hugo Lloris est assuré de disputer le quatrième mondial de sa carrière. Mike Maignan, qui s’est fait opérer du poignet en octobre, devrait être sa doublure, alors que la 3e place de gardien se jouera entre Benoît Costil et Alphonse Areola.

En défense, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard sont quasiment certains de faire partie de l’aventure. Théo Hernandez et Jules Koundé ont également convaincu et sont bien partis pour les accompagner. De leur côté, Léo Dubois, Lucas Digne, Clément Lenglet, Kurtz Zouma et Dayot Upamecano risquent de se disputer les dernières places. Même si une surprise n’est pas à exclure (Nordi Mukiele, William, Saliba…)

Au milieu de terrain, Paul Pogba et N’Golo Kanté sont intouchables et seront de la partie. Moins performant avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot conserve la confiance de Didier Deschamps. Aurélien Tchouaméni a lui fait son trou, mais si rien n’est encore garanti concernant le Monégasque. Il a néanmoins une longueur d'avance sur Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, qui pourraient être en concurrence avec Corentin Tolisso ainsi qu’Eduardo Camavinga, pour ne citer qu’eux, pour intégrer cette liste.

Enfin, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema mèneront l’attaque tricolore au Qatar. Si son physique lui permet, Kingsley Coman figurera lui aussi parmi les 23 heureux élus. Pour Wissam Ben Yedder, Moussa Diaby, Thomas Lemar, Anthony Martial, tout reste encore à faire, alors qu’un joueur comme Christophe Nkunku frappe très fort à la porte. Lui et d’autres ont un an pour tenter de l’ouvrir.