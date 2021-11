F1 : Lewis Hamilton s'impose au Brésil devant Max Verstappen et grappille des points au championnat du monde

Lewis Hamilton s'est imposé dimanche lors du Grand Prix Formule 1 du Brésil devant Max Verstappen. Le Britannique compte désormais 14 points de retard sur le Néerlandais au classement des pilotes avant les trois dernières courses (Qatar, Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis) de la saison.

Une joie à la hauteur du week-end compliqué moralement qu’il a eu. Plus rapide lors des qualifications vendredi, le septuple champion du monde a vu ses chronos annulés car sa voiture a été déclarée non réglementaire. Vingtième sur la grille de départ de la course sprint qualificative samedi, il est remonté jusqu'à la cinquième place finale.

Mais une nouvelle pénalité de cinq places pour changement de moteur l'attendait sur la grille du GP dimanche. Cela ne l'a pas empêché de remonter jusqu'à la deuxième place derrière Verstappen, leader après avoir pris le meilleur sur le poleman Bottas au départ, dès le 19e tour sur 71. Puis de prendre le meilleur sur le Néerlandais à la régulière, en piste, au 59e tour, à sa troisième tentative.

«Ça a été un week-end très difficile, a confié Hamilton. Il a fallu rester humble face aux événements. L'équipe a fait un travail incroyable, Valtteri (Bottas) a fait un travail incroyable afin que nous inscrivions un maximum de points. J'ai attaqué au maximum, autant que je pouvais. La disqualification, partir dernier sur la grille hier (samedi, lors de la course sprint), la pénalité de cinq places (pour un changement de moteur), c'est un des week-ends les plus durs que j'ai connus. Mais mon père m'a rappelé qu'en 2004, lorsque j'étais en F3, j'avais gagné une course après être parti dernier. Cette victoire, je la dédie à mon père.»

La lutte de haute volée pour le titre se poursuivra donc au Qatar dès la semaine prochaine, pour la dernière épreuve d'une série de trois courses en trois semaines. Les fans en salivent déjà.