MMA : un combattant perd un testicule pendant un entraînement

Christian Lohsen, combattant de MMA, a dû se faire retirer un testicule à la suite d’un choc reçu lors d'un entraînement.

L’Américain (9 victoires, 2 défaites) a en effet reçu un terrible coup de genou à l’entrejambe, qui a entraîné la rupture de la glande gauche. Le sportif de 26 ans a dû être opéré et tout va bien malgré tout. Il a d’ailleurs posté un message sur son compte Instagram pour rassurer tout le monde.

«Je ne recommande à personne de passer par là, explique-t-il. La nuit dernière a été difficile… lors d’un accident d’entraînement, mon testicule gauche s’est rompu sous l’effet d’un genou, ce qui a entraîné son ablation chirurgicale», a posté le combattant américain qui a reçu de nombreux messages de soutien notamment de la part d’autres champions de MMA.

«Je tiens à remercier tout le monde pour vos vœux, a-t-il également indiqué. Comme je suis coincé sur le canapé pendant ma convalescence, j’ai trouvé fou le nombre d’articles/commentaires/forums que j’ai vus sur ce qui s’est passé.»

Lohsen a tenu a rassuré ses proches et amis sur le fait qu’il ne devrait pas avoir de problèmes par la suite. Notamment pour avoir des enfants dans le futur.

«Merci à tous ceux qui m’ont aidé hier soir à me rendre à l’hôpital. Je suis bien à la maison, je me repose, l’opération s’est bien passée, a-t-il écrit. Le médecin a dit que je ne perdrai pas de testostérone ni de capacité à avoir des enfants à cause de ça. Si je perds l’autre par contre, c’est une autre histoire. Donc à partir de maintenant, si tu me frappes dans mon dernier testicule, nous ne sommes pas amis… LOL.»

