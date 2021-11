Boxe : une ancienne championne de France décède des suites du Covid

Julie Le Galliard, championne de France de boxe en 2015, est décédée dimanche des suites du Covid-19 après de longues semaines d’hospitalisation.

Le monde de la boxe est en deuil. L’information a été révélée par l’Est Républicain lundi. Agée de 31 ans, la jeune boxeuse, championne nationale en moins de 57 kg il y a six ans, a succombé alors qu’elle luttait contre la maladie.

Julie Le Galliard, qui avait commencé la boxe au Dombasle Boxe en 2005, était une habituée des rassemblements de l’équipe de France entre 2013 et 2016. Diplômée d’une licence de Développement Social et médiation par le Sport, elle intervenait auprès des jeunes et des femmes.

«Julie était une amie très proche, a témoigné Anne-Sophie Mathis, multiple championne du Monde des super-légers, dans l’Est Républicain. Elle m’a toujours suivi au cours de ma carrière, elle a toujours été là. En 2015, lorsqu’elle a été championne de France, j’étais dans son coin autour du ring (…) Il nous arrivait souvent de nous engueuler, parce que, comme moi, Julie avait du caractère… Mais elle avait aussi un côté fragile et avait parfois besoin de réconfort. Elle a souvent dormi à la maison, où nous passions des heures à discuter.»