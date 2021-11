F1 : Lewis Hamilton écope d’une amende après sa victoire au Brésil

Dans la foulée de sa victoire au Grand Prix du Brésil, dimanche, Lewis Hamilton a écopé d’une amende de la part des commissaires pour avoir retiré ses ceintures de sécurité alors que sa monoplace n’était pas immobilisée.

Au moment de franchir la ligne d’arrivée au volant de sa Mercedes, le Britannique n’a pas caché sa joie. Parti en 10e position, après s’être vu infliger une pénalité pour avoir changé de moteur, il a effectué une incroyable remontée pour s’imposer devant son rival Max Verstappen. Un succès qui lui a permis de réduire l’écart à 14 points avec le Néerlandais en tête du championnat du monde et de rester dans la course au titre.

Un bonheur légitime donc. Mais dans l’euphorie, le septuple champion du monde a oublié le règlement et les gestes de sécurité en détachant ses ceintures de sécurité pour célébrer sa victoire. Cette attitude n’a pas échappé à la direction de course, qui a eu beaucoup de travail tout au long du week-end en ayant déjà déclassé Lewis Hamilton à l’issue des qualifications à cause de son aileron arrière jugé non-conforme.

Entendu par les commissaires, le pilote britannique a écopé d'une amende de 5.000 euros. «Le pilote de la voiture 44, Lewis Hamilton, a défait ses ceintures de sécurité à la fin de la course. Bien que les commissaires comprennent le désir de célébrer, il est dangereux de défaire les ceintures de sécurité lorsque la voiture est en mouvement», a indiqué dans un rapport la FIA, qui également insisté sur le devoir d’exemplarité des pilotes envers «les catégories juniors».

Lewis Hamilton a aussi récolté 20.000 euros d’amende avec sursis jusqu’à la fin de l’année 2022. A lui de ne pas récidiver lors des trois dernières courses de la saison au Qatar (dimanche), en Arabie Saoudite (5 décembre) et à Abu Dhabi (12 décembre) et tout au long de la saison prochaine.