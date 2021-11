Vidéo : l'effrayant «KO debout» encaissé par une boxeuse britannique

Samedi, la boxeuse américaine Alycia Baumgardner a remporté le titre WBC des super-plumes en infligeant un KO spectaculaire à Terri Harper.

Aussi spectaculaire qu’effrayant. D’une puissante droite, Baumgardner a surpris la Britannique au quatrième round chez elle, à Sheffield (Angleterre).

Cette dernière est restée debout sans bouger. Une scène assez dingue. Et heureusement, l’arbitre Mark Lyson s’est tout de suite rendu compte que Terri Harper était tout simplement «KO debout». Il s’est alors interposé avant qu’Alicia Baumgardner, lancée dans son élan, ne lui inflige un nouveau coup qui aurait pu être dangereux. Un véritable sauvetage qui a été salué sur les réseaux sociaux.

«Avoir de bons arbitres est tellement important pour la sécurité et la santé des combattants. Bravo à Mark Lyson pour sa rapidité d'action !», a d’ailleurs lancé sur Twitter Michael Buffer, le légendaire speaker des rings.

Yes!!! Having great referees is so damned important for safety and health of fighters..too bad/disgraceful that some sports PERMIT/ALLOW injured (even out cold) fighters to be bludgeoned while concussed!



Kudos to Mark Lyson for his quick action! https://t.co/6dWuoq8erL

— Michael Buffer (@Michael_Buffer) November 13, 2021