XV de France : Emmanuel Macron souhaite «la gagne» aux Bleus contre les All Blacks

En visite lundi à Marcoussis, Emmanuel Macron a souhaité «la gagne» aux Bleus cinq jours avant leur match contre les All Blacks, après avoir félicité l'équipe féminine qui a elle largement dominé (38-13) la Nouvelle-Zélande samedi.

«Bravo, belle victoire, il n'y a plus rien qui vous arrête d'ici au Mondial», qui se tiendra du 8 octobre au 12 novembre 2022 en Nouvelle-Zélande, a déclaré le président à l'adresse de la capitaine des Bleues, Gaëlle Hermet.

Après avoir partagé le déjeuner du XV de France, le président s'est ensuite installé dans la salle d'honneur pour un échange avec les joueurs.

«Pour le groupe, c'est un temps inspirant qui va donner de l'énergie à toute l'équipe, a affirmé en préambule le manageur Raphaël Ibanez. On est là pour vous écouter, pour que vous nous fassiez partager vos échecs comme vos réussites.»

A son arrivée sur le perron de la résidence du XV de France, le président n'avait pas manqué de souhaiter un «bon anniversaire», au capitaine du XV masculin, Antoine Dupont, qui fête lundi ses 25 ans.

Et juste avant de partir, lors de la photo de groupe avec les Bleus, Emmanuel Macron a souhaité «la gagne» et lancé «merde» pour samedi aux joueurs du XV de France, qui restent sur deux victoires cet automne, face aux Pumas (29-20) et aux Géorgiens (41-15), avant de défier les redoutables Néo-Zélandais.