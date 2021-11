Benjamin Mendy : le défenseur français accusé de deux nouveaux viols en Angleterre

Des nouvelles accusations accablantes pour Benjamin Mendy. Placé en détention provisoire depuis la fin du mois d’août, pour quatre accusations de viol et une agression sexuelle, le défenseur français a été inculpé, ce mardi, de deux nouveaux viols et devra comparaître, ce mercredi, à nouveau devant un tribunal anglais.

Avec ces nouvelles accusations, le champion du monde avec les Bleus en 2018 est désormais visé par six chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle. Des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021 et qui auraient été commis sur au total quatre femmes, dont une mineure de 17 ans, au domicile de l’ancien marseillais et monégasque situé à Prestbury (Cheshire)

Suspendu par Manchester City, où il évolue depuis 2017, dans la foulée de son incarcération, Mendy a vu ses différentes demandes de remise en liberté provisoire sous caution être refusées par la justice britannique. Et ce ne sont pas ces nouveaux éléments qui vont arranger son cas, alors que le latéral, qui nie les faits, doit se prononcer, ce jeudi, pour dire s’il plaide coupable ou non-coupable des charges requises contre lui.

Si son procès a été fixé au 24 janvier prochain, celui-ci pourrait être repoussé, selon la presse anglaise, en raison des nouvelles accusations, dont lui et un autre homme prénommé Louis Saha Matturie (aucun lien avec l’ancien footballeur), inculpé pour des faits similaires, font l’objet. En attendant, Benjamin Mendy (27 ans) devrait rester incarcéré à la prison privée d’Altcourse dans le nord de Liverpool.