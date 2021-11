F1 : Recruté par Alfa Romeo, Guanyu Zhou devient le premier Chinois à piloter en Grand Prix

La grille 2022 est complète. Alfa Romeo a officialisé, ce mardi, l’arrivée de Guanyu Zhou, en remplacement d’Antonio Giovinazzi. Et le pilote de 22 ans va entrer dans l’histoire en devenant le premier Chinois à piloter en Grand Prix en Formule 1.

Guanyu Zhou va effectuer le grand saut dans la catégorie reine du sport automobile avec l’écurie italienne, où il sera associé à Valtteri Bottas. Un rêve devenu réalité pour le jeune homme, actuel pilote de réserve chez Alpine pour la deuxième saison consécutive. «C’est un privilège pour moi de commencer ma carrière en Formule 1 avec une équipe emblématique, une équipe qui a lancé tant de jeunes talents en Formule 1 dans le passé. Je me sens bien préparé pour l’immense défi de la Formule 1, le summum de mon sport, au côté d’un talent de classe mondiale comme Valtteri Bottas», s’est réjoui Zhou.

Il avait déjà touché du doigt son rêve en juillet dernier en participant à sa première séance d’essais libres à l’occasion du Grand Prix d’Autriche à la place de Fernando Alonso, laissant entrevoir son talent. A son actif figurent également plusieurs sessions d’essais privés. S’il attisera la curiosité et que beaucoup de regards seront tournés vers lui, notamment en Chine qui n’accueillera cependant pas de Grand Prix la saison prochaine, Guanyu Zhou débarque sans pression.

«Je me sens bien préparé pour cet immense challenge de la F1. Ma mission de la saison prochaine sera d’apprendre énormément de choses le plus rapidement possible. Pour l’histoire du sport automobile, c’est un progrès d’avoir un pilote chinois sur la grille. Je sais que beaucoup d’espoirs reposeront sur mes épaules. Cela me poussera à devenir meilleur», a-t-il confié.

Guanyu Zhou a désormais rendez-vous avec l’histoire en mars prochain à Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison sur le circuit de Shakir. Mais avant, il va tenter de décrocher le titre de Formule 2. Actuellement deuxième du championnat au sein de l’équipe Uni-Virtuosi, il est à 36 points du leader Oscar Piastri avec encore deux courses à disputer en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi.

