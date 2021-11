Finlande-France : une équipe remaniée pour les Bleus ?

La dernière rencontre de qualification à la Coupe du monde 2022 est dénuée d’enjeux sportifs pour les Bleus. Avant de rendre en Finlande, ce mardi, l’équipe de France a déjà son billet en poche pour le Qatar. Mais ce match sera l’occasion pour Didier Deschamps de faire tourner son équipe et de revoir certains joueurs en action à un an du Mondial.

C’est avec l’esprit tranquille que les Tricolores aborderont cette dernière sortie de l’année. Grâce à leur large succès, samedi dernier, contre le Kazakshtan (8-0), ils sont assurés de pouvoir défendre leur titre conquis quatre ans plus tôt en Russie. Mais, à Helsinki, les coéquipiers d’Hugo Lloris veulent préserver leur bonne dynamique née de leur sacre en Ligue des nations et entretenue sur la pelouse du Parc des Princes pour terminer 2021 sur une bonne note et parfaitement entamer la préparation à la Coupe du monde. «Il n’y a plus d’enjeux en ce qui nous concerne, mais il y a toujours la fierté de porter ce maillot bleu. (…) Quand on rentre sur le terrain, on essaye de tout mettre en oeuvre pour gagner», a insisté le capitaine Hugo Lloris.

Même son de cloche du côté de Didier Deschamps désireux de ne pas galvauder ce match décisif pour les Finlandais à la lutte avec l’Ukraine dans la course à la 2e place synonyme de barrages. «Je pars toujours du principe qu’il faut respecter le jeu et l’adversaire. (…) Ce n’est pas un match amical. Quand on porte ce maillot, il y a un devoir et une exigence», a confié le sélectionneur. Mais il devrait toutefois profiter de ce déplacement en terre nordique pour laisser souffler certains (Benzema, Kanté…) et surtout offrir du temps de jeu à d’autres. «Il y aura quelques changements», a-t-il indiqué.

Et ils sont plusieurs à prétendre avoir une chance de se (re)mettre en évidence pour consolider leur place dans cette équipe de France à tout juste un an du Mondial (21 novembre-18 décembre 2022). C’est le cas notamment d’Aurélien Tchouaméni, convaincant depuis ses débuts en septembre, mais aussi de Lucas Digne et Kurt Zouma en défense, ou encore de Wissam Ben Yedder et Moussa Diaby en attaque, et de Mattéo Guendouzi qui attend toujours sa première sélection au milieu. A eux de ne pas laisser passer cette chance si elle venait à se présenter, car elles ne devraient pas être nombreuses en 2022.