Iran : La gardienne de la sélection soupçonnée d’être un homme par la Jordanie

En septembre dernier, Zohreh Koudaei avait grandement participé à la victoire de l’Iran contre la Jordanie. Elle avait effectué deux arrêts lors de la séance de tirs au but pour permettre à son pays de se qualifier pour la première Coupe d’Asie féminine. Mais la Fédération jordanienne soupçonne la gardienne d’être un homme.

Au début du mois de novembre, une lettre a été envoyée à la Confédération asiatique de football (AFC) pour demander l’ouverture d’une enquête afin de vérifier le sexe de la joueuse. Celle-ci a été publiée sur les réseaux sociaux par le prince Ali Ben al-Hussein, qui est également le président de la Fédération jordanienne.

Dans ce courrier, la Fédération jordanienne émet des doutes sur l’«éligibilité» de Zohreh Koudaei, rappelant que l’Iran a un «passif concernant les questions de genre et de dopage».

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021