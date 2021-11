Les 4 bienfaits de la course à pied sur la santé

Pratiquer une activité physique régulière a des effets positifs sur la santé qui varient d’un sport à l’autre. Voici quatre bienfaits qu'on peut attribuer à la course à pied.

La course à pied, anti-stress naturel

Pratiquer la course a comme avantage premier d’être un anti-stress naturel pour celui qui la pratique. L’exercice physique entraîne une accélération de la création de nouveaux neurones. Ces derniers accélèrent l’activité cérébrale, ce qui réduit l’anxiété et rend moins réceptif au stress le coureur. Courir permet aussi la sécrétion d’endorphine, une hormone qui contribue à l'équilibre de l'humeur.

Santé osseuse

Contrairement à ce que l’on pense, la course à pied à un impact positif sur la santé osseuse. En effet, on reproche souvent à cette dernière d’imposer de trop nombreux chocs au squelette. Cependant, ces derniers sont bénéfiques, puisqu’ils permettent aux os de conserver leur densité osseuse.

Contrôle de son poids

Sans grande surprise, pratiquer la course à pied à un impact positif sur le maintien du poids. La course à pied permet de brûler plus rapidement les calories, et donc d’affiner la silhouette et de la tonifier. Cependant, courir n’est pas un remède miracle, il faut maintenir en parallèle une alimentation saine et équilibrée.

Bon pour la santé mentale

Pratiquer la course à pied a également pour bienfait d’améliorer sa santé mentale. Se fixer des objectifs sportifs et les atteindre contribuent à une amélioration de l’estime de soi et donc de sa santé mentale. De plus en parallèle de la réduction du stress, pratiquer la course à pied permet de s’aérer l’esprit et de faire une pause mentale des soucis de la vie quotidienne.