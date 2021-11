Affaire Hamraoui : les détails de sa violente agression révélés

L’agression a été d’une extrême violence. Sauvagement frappée à coups de barre de fer, le 4 novembre dernier, à l’issue d’un diner organisé par le PSG, Kheira Hamraoui a relaté aux enquêteurs, dès le lendemain, le fil de cette soirée, qui a tourné à l’horreur, dans un récit révélé, ce mercredi, par L’Equipe.

Il était environ 22 heures quand l’internationale tricolore a quitté Chalet des Îles, un restaurant situé sur le lac inférieur du bois de Boulogne, où le club parisien avait organisé un repas de «cohésion» avec toute l’équipe et le staff technique. Comme lors du trajet aller, elle a pris place dans le véhicule conduit par Aminata Diallo en compagnie de Sakina Karchaoui. Et après avoir déposé leur coéquipière, Diallo et Hamraoui ont repris leur route dans une rue «à double sens de circulation et qui n'est pas très large» avant d’être attaquées quelques instants plus tard par deux individus cagoulés.

Ces derniers ont surgi subitement devant le capot du véhicule et ont forcé Kheira Hamraoui à ouvrir sa portière. «À ce moment-là, je ne vois pas d’arme. Ils se mettent tout de suite à hurler : ‘Ouvre la porte ! Ouvre la porte !’ Celui qui était de mon côté s’est saisi de moi et m’a extirpé du véhicule», a-t-elle expliqué aux policiers de la brigade de répression du banditisme (BRB). C’est à ce moment-là que son calvaire à commencer. Muni d’une barre de fer «rectangulaire», l’un des agresseurs s’est acharné sur elle, alors qu’elle était tombée sur la route, en la frappant à plusieurs reprises. «J’ai vu qu’il visait essentiellement mes jambes et moi, j’essayais de me protéger avec mes mains», a détaillé Kheira, qui a également confié avoir été copieusement insultée et avoir entendu le terme «homme marié».

des blessures impressionnantes

Cette agression lui a semblé interminable. «La scène a duré plusieurs minutes, ça m’a paru long», a-t-elle ajouté. Les deux individus ont ensuite pris la fuite «car des voitures arrivaient dans la rue». «Ils sont partis en courant dans le sens de la circulation. On les a rapidement perdus de vue. Je pense qu’une voiture devait les attendre à proximité», a indiqué l’ancienne joueuse de Barcelone au cours de son audition.

Après avoir alerté le numéro 2 en charge de la sécurité au PSG, et l’entraîneur adjoint Bernard Mendy, elle a été conduite choquée à l’hôpital de Poissy pour soigner ses blessures, à savoir un impressionnant «bleu» à l’arrière de la cuisse droite, qui laisse apparaître une plaie ouverte, trois hématomes sur la jambe gauche, et deux points de suture au tibia droit, ainsi que sur la paume de la main droite.

Au regard de ses blessures, elle s’est vue prescrire 6 jours d’ITT et un arrêt de travail de trois semaines, mais elle bénéficie surtout désormais d’une garde rapprochée et d’un soutien psychologique indispensable pour tenter d’évacuer ce terrible traumatisme.