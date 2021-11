Affaire Peng Shuai : l’étrange mail reçu par la WTA

Un mail attribué à Peng Shuai a fait grandir l'inquiétude jeudi sur le sort de la joueuse de tennis qui a accusé, début novembre, un ancien haut responsable chinois de l'avoir contrainte à un rapport sexuel.

«Les informations, notamment concernant l'accusation d'agression sexuelle, sont fausses, aurait ainsi écrit la joueuse dans ce message. Je ne suis ni disparue ni en danger. J'étais juste au repos chez moi, tout va bien. Merci encore d'avoir pris de mes nouvelles.»

Le patron de la WTA a confié ses doutes. «Le communiqué publié aujourd'hui par les médias officiels chinois concernant Peng Shuai ne fait qu'augmenter mon inquiétude quant à sa sécurité et sa localisation, écrit Steve Simon dans un communiqué publié mercredi soir. J'ai du mal à croire que Peng Shuai ait effectivement écrit l'email que nous avons reçu et qu'elle puisse penser les mots qui lui sont attribués.»

La chaîne chinoise CGTN, destinée au public international, a dévoilé mercredi soir sur Twitter la capture d'écran d'un courriel attribué à Peng Shuai, que la joueuse chinoise aurait envoyé à la WTA, sans que l'authenticité du message puisse être confirmée.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/jb6yXwxENA

— CGTN Europe (@CGTNEurope) November 17, 2021