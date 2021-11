Equipe de France féminine : Griedge Mbock fait son retour chez les Bleues, Kheira Hamraoui absente après son «traumatisme»

Une semaine après les révélations de l’agression de Kheira Hamraoui, la dernière liste de l’année de Corinne Diacre était très attendue. Et sans surprise, la milieu de terrain du PSG n’a pas été retenue, ce jeudi, au contraire de Griedge Mbock qui fait son retour pour affronter le Kazakhstan (26 novembre) et le pays de Galles (30 novembre) en éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Six joueuses du PSG ont été appelées par la sélectionneuse tricolore. Mais parmi elles, il n’y a évidemment pas Kheira Hamraoui qui se remet de son agression aussi bien sur le plan physique que moral. «J’ai lu comme vous, par la presse, ce que Kheira avait subi. C’est un traumatisme non seulement physique mais psychologique. Je n’ai pas d’autres commentaires à faire, car je ne connais pas les dessous de l’affaire. Il y a une enquête en cours. On va laisser faire la justice», a commenté Corinne Diacre, qui n’a également pas retenu sa coéquipière Aminata Diallo, qui a passé 36 heures en garde à vue dans cette affaire sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle.

Reste à savoir dans quel état psychologique seront les Parisiennes pour ces deux rencontres. «Affectées, elles le sont. Je sais aussi qu’elles sont très contentes de pouvoir faire une pause club, et de venir en équipe de France, pour avoir échangé avec certaines. L’équipe de France vient à point nommé pour changer la routine de ce qu’elles vivent actuellement», a confié Corinne Diacre.

Kheira Hamraoui ne sera pas la seule à ne pas faire le déplacement en Bretagne. Amandine Henry et l’attaquante Eugénie Le Sommer, prêtée au club américain OL Reign, sont à nouveau absentes. La défenseure lyonnaise Griedge Mbock, éloignée des terrains plus d'un an en raison d'une blessure à un tendon d'Achille et dont la dernière sélection remonte à mars 2020, fait son grand retour. Toute comme l’attaquante du Paris FC Clara Mateo. Elle et les Bleues tenteront de terminer l’année en beauté et de poursuivre sur leur lancée.

Elles ont remporté leurs quatre premières rencontres et occupent la tête de leur groupe devant le pays de Galles, qui s’annonce comme l'adversaire le plus redoutable dans cette campagne de qualification.