France-Nouvelle-Zélande, test-match : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France affronte les All Blacks samedi 20 novembre pour son troisième et dernier test-match d’automne. Voici le programme TV.

Soirée de gala pour terminer la tournée d’automne. Après ses succès contre l’Argentine et la Géorgie, le XV de France accueille la Nouvelle-Zélande samedi au stade de France avec l’envie de rester invaincu. Mais pas seulement, puisqu’il s’agira de marquer les esprits à deux ans du match d’ouverture de la Coupe du monde entre les Bleus et le Néo-zélandais, le 8 septembre 2023 dans l’enceinte dionysienne.

Et si tous les espoirs sont permis pour s’offrir un premier succès contre les terribles All Blacks depuis le 13 juin 2009 (en test-match estival à Dunedin) et le premier à domicile depuis le 18 novembre 2000 (à Marseille), il faudra tout de même que les hommes de Fabien Galthié montent un peu plus leur niveau que lors des deux précédentes rencontres.

Reste que les Bleus pourront aussi s’inspirer de l’Irlande qui a battu les champions du monde. «Ils ont été fantastiques, il n'y a pas de mot pour décrire la prestation de l'Irlande, a confié le sélectionneur tricolore. Et malgré ça, le match se joue sur une décision de l'arbitre et un essai refusé. Ça en dit beaucoup sur l'adversaire de samedi. (…) Il ne faut pas copier les Irlandais, si ce n'est essayer d'être aussi brillants qu'eux sur le fond. Mais, sur la forme, nous n'avons ni les mêmes joueurs ni le même rugby.»

Programme TV

France-Nouvelle-Zélande

Test-match automne

Samedi 20 novembre

21h sur France 2