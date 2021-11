PSG : Un long marathon attend Paris jusqu’à la trêve

Huit matchs en un mois et demi. C’est le copieux menu qui attend le PSG d’ici la prochaine trêve hivernale. Et ce long marathon, qui démarre ce samedi avec la réception de Nantes pour la 14e journée de Ligue 1, verra notamment le club de la capitale affronter Manchester City, Nice, Lens ou encore Monaco.

Un programme loin d’être de tout repos pour le vice-champion, qui n’a pas franchement convaincu sur le plan du jeu après bientôt quatre mois de compétition. Certes, les hommes de Mauricio Pochettino occupent confortablement la tête du championnat, avec dix points d’avance sur son dauphin lensois, et ils n’ont concédé qu’une seule défaite (hors Trophée des champions), mais Paris a souvent déçu, trouvant son salut davantage grâce à ses individualités qu’à son collectif. Ce sera l’un des enjeux majeurs de l’entraîneur argentin dans les prochaines semaines de faire de ce PSG une équipe séduisante et de mettre en place une véritable identité de jeu.

Et l’ancien défenseur, qui s’est plaint des récurrentes trêves internationales avec des joueurs parties aux quatre coins du monde tous les mois, aura de moins en moins d’excuses. Il va avoir son groupe sous la main pendant tout ce temps. Même l’infirmerie s’est vidée avec les retours à l’entraînement de Presnel Kimpembe et Marco Verratti, mais aussi de Sergio Ramos, qui pourrait rapidement être amené à faire ses débuts sous le maillot parisien. Peut-être même face aux Nantais. La seule incertitude concerne Neymar. Revenu plus tôt du Brésil, en raison d’une gêne aux adducteurs, il devrait être préservé en vue de match de la Ligue des champions, mercredi, sur la pelouse de City.

Absent avant la trêve internationale, Messi a lui aussi récupéré toutes ses aptitudes physiques. Et l’Argentin, qui pourrait rafler un 7e Ballon d’or dans dix jours, est déterminé à lancer définitivement sa carrière parisienne, lui qui n’a toujours pas marqué en Ligue 1. «Je veux toujours continuer à me battre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ici avec le PSG. Je veux rester concentré et travailler pour y parvenir. Il ne reste qu’un mois et demi avant 2022, et j’aimerais terminer cette année de la meilleure façon possible, et passer d’autres bons moments en France», a-t-il posté sur Instagram à son retour dans la capitale, après avoir participé à la qualification de l’Albiceleste à la Coupe du monde au Qatar.

La volonté du n°10 argentin s’ajoutera à la forme étincelante de Kylian Mbappé, qui a encore brillé avec l’équipe de France comme il le fait depuis le début de la saison. Alors qu’il fêtera ses 23 ans dans un mois, l’attaquant français compte déjà 14 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues avec son club et en sélection. Tout semble donc réuni pour permettre à Paris d’en faire autant aussi bien dans l’Hexagone que sur la scène européenne.