Colombie : quand le football se transforme en arme de paix

Les 13 et 14 novembre dernier, des centaines de jeunes ont pu participer à une édition exceptionnelle des Jeux de l’Amitié en Colombie et découvrir ensemble les valeurs positives du sport.

Former un rempart au manque d’opportunités pour les jeunes et aux nombreux risques auxquels ils sont exposés. C’est la mission que s’est donnée Peace and sport. Habituée à œuvrer sur la planète pour venir en aide aux populations souvent touchées par des drames (guerres, violences, etc.), l’organisation internationale, qui a vocation à utiliser le sport pour promouvoir et défendre des valeurs de paix, a ainsi organisé ces Jeux conjointement avec le ministère des Sports colombien.

Ce rassemblement a eu lieu dans le cadre du «Peacemakers Project», un programme international mené par Peace and Sport dans dix pays. Dans le cadre de cette initiative mondiale, l'ONG colombienne COP Colombia (COP pour Constructors of Peace, ndlr) utilise le football comme outil de dialogue et d'inclusion sociale.

plus de 2,5 millions d’enfants affectés par la violence

Pour l’occasion, 300 jeunes participants ont pu découvrir les valeurs positives du sport. Le premier événement a eu lieu au stade Campincito, à Bogota, et le second au stade Aurora, à Usme.

Pourquoi avoir monter cet événement ? Tout simplement parce que la jeunesse de Colombie a trop longtemps été touchée par les conséquences d’un conflit armé - qui a pris fin en 2016, avec la signature d’un accord de paix historique entre le gouvernement colombien et les FARC-EP, (les Forces armées révolutionnaires de Colombie) -. L’Unité pour les victimes, organe chargé de l’attention et de la réparation des victimes du conflit armé, estime que plus de 2,5 millions d’enfants ont été affectés par la violence. La situation de vulnérabilité et le manque d'opportunités pour les jeunes ont conduit à un risque accru de recrutement dans des groupes armés et à la formation de gangs de jeunes. Actuellement, les petits Colombiens sont fortement exposés aux risques de décrochage scolaire, de toxicomanie, de grossesse précoce et de prostitution.

«Cette 12e édition des Jeux de l'Amitié célébrait les six mois de la mise en œuvre du Peacemakers Project et elle s’est centrée sur l'autonomisation et l'engagement de la jeunesse colombienne à travers le sport, explique Laurent Dupont, CEO de Peace and Sport. Les ONG constituent un canal essentiel pour faire remonter des informations relatives aux besoins de la population cible et aux impacts des politiques et des programmes mis en place. Elles assument un rôle de leadership dans la promotion de l'intégration pratique du sport pour le développement et la paix sur le terrain.»

Et le bilan de cette opération est évidemment très positif. «Depuis le lancement du programme, 15 animateurs de paix ont été formés à la Méthodologie Peace and Sport et 200 enfants ont participé aux activités de paix par le sport, a confié Hugo Florez, le directeur des relations internationales de Cop Colombia. L'utilisation de cette méthodologie structurée, via l'application mobile MyCoach (de Peace and sport), a eu un impact direct sur la qualité des séances de sport. Nous sommes extrêmement satisfaits des premiers résultats de sa mise en œuvre et nous sommes impatients d'étendre le programme à d'autres zones, à Bogota mais aussi sur l’ensemble du territoire colombien.»

Note Bene : les Peace and Sport Awards 2021 seront annoncés du 7 au 11 décembre.