Affaire Peng Shuai : Des photos de la joueuse de tennis font leur apparition sur Internet

Alors que la pression internationale s’accroît sur la Chine pour obtenir des informations sur le sort de Peng Shuai, des images de la tenniswoman ont fait leur apparition sur Twitter.

C’est une Peng Shuai joviale que l’on aperçoit sur Internet. Quatre photos de la joueuse de 35 ans disparue depuis les accusations de viol contre un ancien haut dirigeant chinois, ont fait surface dans la nuit de vendredi 19 novembre. Le compte Twitter @shen_shiwei, à l’origine de la publication porte le libellé «média affilié à l'État chinois».

Il affirme en anglais que les images ont été postées en privé par la championne de tennis sur un réseau social ultra-populaire en Chine, afin de souhaiter un «bon week-end» à ses contacts.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.



Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu

— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021