Affaire Peng Shuai : l'athlète chinoise réapparaît à un tournois de tennis à Pékin

De nouvelles images. Face à la pression internationale, la joueuse chinoise du tennis Peng Shuai est apparue une nouvelle fois ce dimanche 21 novembre à un tournoi de tennis à Pékin.

Vêtue d'une veste de sport bleu marine et d'un pantalon de survêtement blanc, Peng Shuai apparaît sur des photos des Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals, publiées sur le compte officiel Weibo du China Open.

Peng Shuai attended a youth tennis event held at NTC in Beijing on Sunday, Nov 21, 2021. Photo credit: China Open’s Weibo account. pic.twitter.com/x7XK29EZOi

