Koh-Lanta : Renaud Lavillenie futur candidat ?

Renaud Lavillenie a confié qu’il ne serait pas «improbable» de participer à l’émission Koh-Lanta.

«Ce ne serait pas improbable que je fasse Koh-Lanta (…), a expliqué le champion olympique 2012 de perche dans les colonnes de L’Equipe magazine samedi dans un entretien croisé avec l’aventurier Claude – star des réseaux sociaux –. J’aime le côté aventure, je suis un mec dingue de challenges.»

«Les téléspectateurs sont très attachés à ça car ils s’identifient aux candidats. Si demain vous mettez Martin Fourcade en lice, le phénomène d’identification sera moins fort : on ne s’identifie pas à un champion du monde, on a de la curiosité pour lui. Et aujourd’hui, le principal ressort de Koh-Lanta, c’est de vivre une aventure par procuration», a toutefois indiqué Denis Brogniart, animateur de l’émission.

Toutefois, en 2010, une édition spéciale Le Choc des héros avait vu de nombreux sportifs de renom être invités comme Myriam Lamare, Franck Leboeuf ou Frédérique Jossinet. Une chance pour Renaud Lavillenie ?