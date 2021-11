Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer limogé, Carrick nommé pour assurer l’intérim

La défaite de trop. Au lendemain du nouveau revers subi sur le terrain Watford (4-1), Ole Gunnar Solskjaer a été limogé, ce dimanche, par Manchester United, seulement 7e de Premier League. Son adjoint Michael Carrick a été nommé pour assurer l’intérim.

S’il était déjà parvenu à sauver sa tête un peu plus tôt dans la saison, l’entraîneur norvégien n’a cette fois pas résisté à la nouvelle débâcle des Red Devils face au promu à la lutte pour le maintien. Nommé en décembre 2018, en remplacement de José Mourinho, et alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2024, il a payé le début de saison plus que décevant des Mancuniens.

En dépit des investissements consentis cet été, avec notamment les arrivées de Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, Manchester United a déjà concédé cinq défaites et compte douze points de retard sur Chelsea en tête après 12 journées de championnat. Le club du nord de l’Angleterre n’a même remporté que 4 de ses 13 derniers matches toutes compétitions confondues.

Face à cette situation, les dirigeants n’ont pas eu d’autres choix que de se séparer de l’ancien attaquant. «Ole restera à jamais une légende à Manchester United et c’est à regret que nous avons pris cette décision difficile», écrit dans un communiqué le club, qui a choisi de nommer Michael Carrick pour assurer l’intérim lors des prochains matchs.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.





Thank you for everything, Ole #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021