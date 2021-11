Masters de Turin : Alexander Zverev détrône Daniil Medvedev et s’offre une deuxième couronne

Il redevient le maître des maîtres. Déjà sacré en 2018 à Londres, Alexander Zverev a remporté, ce dimanche, le Masters de Turin (Italie) en battant en finale le tenant du titre Daniil Medvedev (6-4, 6-4). Avec ce titre, l'Allemand achève une saison en apothèose.

Alexander Zverev a pris sa revanche. De très belle manière. Le n°3 mondial, qui restait sur cinq revers consécutifs contre le Russe, dont la dernière quelques jours plus tôt en poule, a mis un terme à cette série au meilleur des moments. Dans la lignée de son succès en demi-finale contre Novak Djokovic, il a encore sorti le grand jeu pour dompter le tenant du titre en seulement 1h15 et s’offrir ce succès de prestige.

Dans une rencontre pratiquement à sens unique et parfaitement maîtrisée, Zverev a fait le break au début de chaque set et s’est appuyé sur un service aussi efficace que redoutable pour dominer son adversaire sans solution. «C’est vraiment spécial pour moi, je suis vraiment enchanté et très heureux. Il n’y a pas de meilleure manière de conclure la saison», a-t-il déclaré après son triomphe.

Ce sacre récompense une année des plus prolifiques. Le n°3 mondial (24 ans) est le joueur qui a remporté le plus de rencontres de la saison avec pas moins de 59 victoires au compteur. Il a surtout remporté six titres dont la médaille d’or aux JO de Tokyo cet été. De quoi déjà se projeter sur la saison suivante, qu'il attend déjà de pied ferme. «Je suis impatient de démarrer la prochaine saison», a-t-il lancé à Turin.

Et l'un de ses principaux objectifs sera évidemment de remporter le premier Grand Chelem de sa carrière, lui dont le meilleur résultat reste une finale perdue à l’US Open en 2020 contre l’Autrichien Dominic Thiem.