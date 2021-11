Masters : deuxième sacre pour le double Nicolas Mahut-Pierre-Hugues Herbert

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté dimanche, le Masters de double en battant le duo américano-britannique Rajeev Ram-Joe Salisbury (6-4, 7-6).

A Turin, les Français, qui disputaient leur troisième finale en quatre ans, s’offrent ainsi leur deuxième titre après celui de 2019 à Londres.

«C'est incroyable de gagner ici pour la deuxième fois. Je n'ai pas de mots. Ils nous avaient battus cette semaine, on savait que pour l'emporter il fallait absolument hausser notre niveau de jeu. Et aujourd'hui on a joué notre meilleur match de la semaine», a confié Nicolas Mahut.







A fantastic week of tennis from a seriously great doubles team. #NittoATPFinals pic.twitter.com/UVJpBX7yDg — ATP Tour (@atptour) November 21, 2021

«C'est beaucoup d'émotions. Ca a été un privilège de jouer avec Nicolas. On a vraiment vécu une semaine exceptionnelle», a de son côté indiqué Pierre-Hugues Herbert.

Les deux hommes, titulaires de cinq titres en Grand Chelem dont le dernier Roland-Garros, rejoueront ensemble la semaine prochaine avec l'équipe de France pour la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre).