OL-OM : Dimitri Payet victime d'un jet de bouteille, le match ne reprendra pas

Lors du match OL-OM, dimanche soir, Dimitri Payet a été touché à la tête par une bouteille d'eau jetée des tribunes du Groupama Stadium. Le match a été interrompu près de deux heures avant d'être définitivement arrêté.

Un nouveau scandale. Après cinq petites minutes de jeu, le capitaine marseillais savait qu'il allait passer une drôle de soirée. Dès son premier corner, il n'a pas eu la possibilité de le tirer, des projectiles ont été lancés de la tribune du Parc OL.

Alors que le calme semblait revenu après des appels du speaker, au moment de le tenter de nouveau, Dimitri Payet, déjà touché par une bouteille lors d'un match à Nice au mois d'août, a reçu une nouvelle bouteille d'eau remplie en pleine tête.

Le capitaine phocéen est resté au sol de longues minutes, entouré par les joueurs des deux équipes et des membres du staff médical phocéen. Il a ensuite regagné les vestiaires, une poche de glace sur la tempe. L'arbitre a arrêté la rencontre. Les joueurs sont rentrés au vestiaire. Choqués, ils ne voudraient pas reprendre. Alors que le préfet du Rhône pousserait pour que le match se poursuivre.

Suite à l’interruption provisoire du match #OLOM, une cellule de crise a rassemblé les autorités, les clubs et le arbitres. Contrairement à ce que certaines rumeurs laissent entendre, la décision de reprise du match n’appartient pas au préfet. Elle appartient au seul arbitre. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 21, 2021

Alors que le speaker avait annoncé une reprise, le match ne va finalement pas reprendre après presque deux heures d'interruption. L'auteur du jet a été arrêté.

Longoria demande l'union de tout le football français

«Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match, a confié Ruddy Buquet, l’arbitre de la rencontre. Il y a des considérations autre à prendre en compte mais c’était ma décision de ne pas reprendre. Il a été évoqué des risques de troubles à l'ordre public, qui ont été pris en considération dans un premier temps. Mais je maintiens que ma décision était de ne pas reprendre. Cela étant, il y a d'autres considérations à prendre en compte. Mais ma décision était de ne pas reprendre, pour des raisons sportives évidentes. In fine, la décision de ne pas reprendre, c'est moi qui l'ai prise.»

De son côté, Jean-Michel a indiqué que l'arbitre avait fait volte-face. «On avait, avec le préfet, imaginé que le match pouvait reprendre et l'arbitre avait décidé de la reprise du match, a-t-il expliqué. Quand l'arbitre est revenu l'annoncer aux joueurs, il y a eu réaction extrêmement violente de la part de Marseille, qui ne comprenait pas et a exigé que l'arbitre aille prendre des nouvelles de Dimitri.»

Invité également à s’exprimer, Pablo Longoria a appelé le football français à se prendre en main. «On doit trouver des solutions tous ensemble, tout le foot français, pour ne plus que ça arrive, a lancé le patron de l’OM. On a cette responsabilité, on doit trouver la solution pour sortir de là.»

Pour rappel, c’est la sixième fois cette saison que ce type de problème a lieu dans un stade de football après … 14 journées de Ligue 1.

Les supporters lyonnais exposent ainsi leur club à de lourdes sanctions. Pour rappel, en août dernier après Nice-OM, Jean-Michel Aulas avait indiqué que «le retrait de points est la seule solution pour freiner les ardeurs intempestives des joueurs, des entraîneurs ou des supporters.» Le patron de l’OL avait également ajouté : «Une pénalité de trois ou six points. Je pense qu’il faut avoir le courage de le faire.»