WRC : Le grand huit de Sébastien Ogier sacré champion du monde

Le grand huit pour Sébastien Ogier. Comme la saison dernière, Sébastien Ogier a décroché, ce dimanche, son 8e titre de champion du monde des rallyes grâce à sa victoire à Monza (Italie). Une performance remarquable pour le pilote français, qui ne participera qu’à quelques épreuves la saison prochaine et ne devrait donc pas égaler le record de Sébastien Loeb (9 titres).

Au moment de franchir la ligne d’arrivée, Sébastien Ogier savait qu’il venait de remporter une 8e de couronne mondiale. Mais il ignorait s’il avait empoché la victoire de cet ultime rallye. «J'ai gagné le rallye ou pas», a-t-il lancé après avoir déjà célébré son titre. Mais comme souvent depuis le début sa carrière, il a fait les choses en grand au volant de sa Toyota avec le sacre en s'offrant son 54e succès en WRC au terme d’un nouveau duel avec son rival Elfyn Evans, qui n’a pu contester sa suprématie.

Débarqué en Italie avec 17 points d’avance sur le Gallois, Ogier a su éviter les pièges et contenir son coéquipier pour être couronné en terre italienne, là même où il avait déjà été sacré l’année dernière au terme déjà d’un duel acharné avec Evans. Même s'il s'est fait quelques frayeurs, notamment ce dimanche matin avec une touchette contre un bloc de béton dans une chicane qui aurait pu tout lui coûter cher, très cher.

Ce titre est d’autant plus symbolique qu’il conclut de la plus belle des manières sa collaboration avec son fidèle copilote Julien Ingrassia, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. «On a le titre, mais aujourd’hui c’est lui qui prend la place principale. Il le mérité, il a fait une super carrière. Il va me manquer, ça va être difficile sans lui», a déclaré à l’arrivée Sébastien Ogier avant d’écraser une larme.

"Aujourd'hui c'est lui qui prend la place principale. Il va me manquer, ça va être difficile sans lui"





Beaucoup d'émotion pour @SebOgier au moment de rendre hommage à son copilote Julien Ingrassia pic.twitter.com/BkPfUdgrLW — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) November 21, 2021

Si lui ne prend pas sa retraite, le pilote français, qui fêtera ses 38 ans le 17 décembre, va néanmoins lever le pied à partir de la saison prochaine. Désireux de passer plus de temps en famille, après 15 années en WRC, il ne chassera donc pas le record de 9 titres de son compatriote Sébastien Loeb. Mais il prendra le départ de quelques épreuves. A commencer par le Rallye de Monte-Carlo dans tout juste deux mois (20-23 janvier), où il tentera, toujours avec Toyota et la Yaris équipée d'un moteur hybride, d’améliorer son record avec une 9e victoire.