OL-OM : Réunion de crise mardi entre le gouvernement et les instances du football français

Face à la multiplication des violences en Ligue 1, une réunion de crise se tiendra place Beauvau. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin recevra, ce mardi, Jean-Michel Blanquer (Education et Sports) et Roxana Maracineanu (ministre déléguée aux Sports), ainsi que des représentants de la LFP et de la FFF.

Cette entrevue intervient après les nouveaux incidents qui ont provoqué l’arrêt définitif du match, dimanche soir, entre Lyon et Marseille au Groupama Stadium. Après seulement quelques minutes de jeu, Dimitri Payet, qui s’apprêtait à tirer un corner, a reçu une bouteille en plastique en plein dans le visage. Des images qui rappellent les incidents survenus au mois d’août à Nice, où le milieu de terrain marseillais avait également été la cible d’un jet de bouteille, provoquant par la suite l’envahissement du terrain et des échauffourées entre joueurs des deux clubs et supporters. D’autres incidents majeurs ont également éclaté ces derniers mois à Lens, Angers ou encore Saint-Etienne.

Cette rencontre entre les ministres de l’Intérieur et ceux chargés des Sports et les instances du football français a pour but de voir «ce qu’il faut faire» pour mettre fin à ces violences et éviter qu’elles ne se reproduisent à l’avenir. «La Ligue devra certainement clarifier son règlement pour qu’un tel acte d’agression sur un acteur du jeu entraîne un arrêt automatique du match», a déclaré Roxana Maracineanu. «Sans prise de conscience immédiate et radicale des clubs pour garantir la sécurité sur la pelouse et dans les tribunes, nous allons dans le mur», a-t-elle ajouté.

Ces dernières semaines, plusieurs réunions techniques se sont déroulées entre les cabinets du ministère de l’Intérieur, de la Justice et des Sports. Elles ont abouti à un courrier du gouvernement adressé fin octobre à la LFP, pour lutter contre l’insécurité dans les stades. Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu avaient assuré à la LFP, qui avait appelé le gouvernement à la rescousse dès la fin du mois d’août sur les «réponses judiciaires» à apporter à ces débordements, que «l’arsenal législatif sur le sujet était suffisant et satisfaisant» et milité pour son «application systématique».