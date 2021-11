PSG : Mauricio Pochettino prêt à rejoindre Manchester United avant cet été ?

Mauricio Pochettino sera à Manchester, mercredi soir, pour affronter City avec le PSG en Ligue des champions. Et l’entraîneur argentin pourrait retourner dans un avenir proche dans le nord de l’Angleterre, où il se verrait bien succéder à Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United, selon la presse anglaise.

Un retour de l’autre côté de la Manche, et plus précisément à Totthenham, qu’il a entraîné pendant cinq saisons avant d’être démis de ses fonctions en 2019, avait déjà été évoqué cet été sans que cela n’aboutisse. Depuis ce week-end, et la déroute des Red Devils à Watford (4-1) qui a précipité le renvoi de Solskjaer, c’est dans les couloirs d’Old Trafford que le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il est cité pour s’assoir sur le banc mancunien. C’était déjà le cas après le renvoi de José Mourinho en décembre 2018, ou encore pas plus tard qu’il y a quelques semaines lorsque l’entraîneur norvégien était déjà sur la sellette. Et s’il est encore sous contrat avec Paris jusqu’en 2023, il ne voudrait pas laisser passer cette nouvelle occasion de diriger l’un des plus grands clubs du monde et aurait fait part de son intérêt pour le poste, à en croire les informations de Sky Sports et The Independent.

Des contacts auraient été déjà établies entre les deux parties et Pochettino, qui vit toujours à l’hôtel à Paris alors que sa famille est toujours basée à Londres, serait prêt à prendre le poste sans attendre l’été prochain. De son côté, le PSG ne serait pas opposé au départ en milieu de saison de son entraîneur, qui peine à faire de la capitale une équipe séduisante bientôt un an après son arrivée. A condition que les dirigeants parisiens parviennent à convaincre Zinedine Zidane de prendre la relève.

En attendant, Michael Carrick, qui a été nommé pour assurer l’intérim, sera bien sur le banc, mardi soir, pour le match à Villarreal, et tout comme Mauricio Pochettino le lendemain à l’Etihad Stadium, où Paris tentera de décrocher sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais peut-être plus pour très longtemps…