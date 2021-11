Vidéo : le jet de la bouteille sur Dimitri Payet depuis les tribunes

La Ligue 1 a encore été frappée par la violence. Affiche de la 14e journée, la rencontre entre Lyon et Marseille a été arrêtée définitivement, dimanche soir, après le jet d’une bouteille en plein dans le visage de Dimitri Payet par un supporter lyonnais. Un lancer qui a été filmé depuis la tribune, où se trouvait l’auteur de ce geste inacceptable.

Après seulement quelques minutes de jeu, le milieu de terrain marseillais s’apprêtait à frapper un corner sous les nombreuses insultes des fans de l’OL. Et au moment de placer le ballon, il a reçu une bouteille en plastique remplie d’eau dans la tête, provoquant l’hilarité des supporters.

EXCLU : Les insultes et le lancer de projectile sur Payet vus des tribunes #OLOM pic.twitter.com/mhRG7d7GGb — PiedsCarrés (@PiedsCarres) November 21, 2021

Complétement sonné, Payet a mis plusieurs minutes avant de pouvoir se relever et de regagner les vestiaires sur ordre de l’arbitre, qui a pris la décision de ne pas reprendre la rencontre. La LFP a fermement condamné cette «violente agression» et les «insultes à caractère discriminatoire» dont a fait l’objet l’international français. Et devant «ces nouveaux faits extrêmement graves», la commission de discipline doit se réunir en urgence dans la journée.

L’auteur présumé du jet de bouteille, âgé de 32 ans, a rapidement été interpellé par les forces de l’ordre et était toujours en garde à vue lundi matin pour «violence avec arme par destination dans une enceinte sportive». Un jeune homme de 17 ans était lui aussi toujours en garde à vue pour usage de fumigène, alors que deux jeunes hommes de 18 ans, arrêtés pour usage de fumigènes, ont quant à eux été relâchés quelques heures plus tard.