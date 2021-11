Vidéo : LeBron James expulsé après une violente altercation

L’ambiance était électrique dimanche soir à Detroit (Michigan). Les Lakers de LeBron James sont venus à bout des Pistons (116-121) mais la star a été expulsée pour une grosse faute sur Isaiah Stewart, qui a perdu ses nerfs.

A neuf minutes de la fin du troisième quart-temps, alors que les Pistons étendaient leur avantage à 12 points sur un lancer franc, LeBron James s'est brutalement retourné, assénant un coup de coude à Isaiah Stewart, au marquage sur lui.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI

— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021