Lille-Salzbourg (1-0) : le Losc se relance dans la course aux huitièmes

Vainqueur de Salzbourg (1-0) mardi soir, Lille s'est emparé de la tête du groupe G de la Ligue des champions. Le Losc, qui se déplacera à Wolfsbourg pour la dernière journée dans deux semaines, à son destin entre les pieds.

Métamorphosé. C’est le terme approprié pour qualifier le club nordiste depuis trois semaines en Europe. Après sa victoire à Séville en début de mois (2-1), les hommes de Jocelyn Gourvennec ont confirmé contre les Autrichiens ce mardi au Stade Pierre-Mauroy pour prendre les commandes de la poule à une journée de la fin de cette phase de poules.

C’est le Canadien Jonathan David qui a inscrit l'unique but du match à la 31e minute après un beau travail de Burak Yilmaz. Et permis aux Dogues d'enchaîner deux victoires consécutives pour la première fois de son histoire en C1.

THEY DID IT





Le LOSC prend la tête de son groupe #LOSCSAL #UCL 1-0 | 90'+5

— LOSC (@losclive) November 23, 2021