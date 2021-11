L'incroyable tenue d'avant-match du joueur NBA Kyle Kuzma

Il a fait l'entrée la plus remarquée de la dernière nuit NBA, et ce n'était pas sur le parquet. Lors de son arrivée dans la Capital One Arena de Washington, le basketteur Kyle Kuzma a fait parler de lui par sa tenue un peu trop large.

En effet, l'intérieur des Washington Wizards est arrivé dans la salle avec un (très) long pull rose, aux manches beaucoup trop grandes pour lui, qui mesure 2m08.

When you're off to one of the best starts in franchise history, you get to wear whatever you want@kylekuzma | #DCAboveAll pic.twitter.com/2drVu8PpGg

— NBC Sports Washington (@NBCSWashington) November 22, 2021