Coupe Davis 2021 : lieu, programme des Bleus, TV… Tout savoir sur la compétition

La Coupe Davis 2021, à laquelle la France participe, se dispute à partir de jeudi. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où se déroule la compétition ?

La Coupe Davis 2021 se dispute dans trois villes : Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie) pour la phase de poules. Madrid accueillera ensuite les demi-finales et la finale.

Les dates

Cette édition se déroule du 25 novembre au 5 décembre.

Quelle équipe de France ?

Sébastien Grosjean, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, a fait appel à Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Adriano Mannarino, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Le programme des Bleus

Placée dans le groupe C, l’équipe de France affrontera la République Tchèque le 25 novembre à Innsbruck puis la Grande-Bretagne le 27 novembre. Les quarts de finale se dérouleront le 30 novembre alors que la potentielle demi-finale et la finale seront prévues les 3, 4 et 5 décembre.

Les groupes

Groupe A : Espagne, Equateur, Russie

Groupe B : Canada, Suède, Kazakhstan

Groupe C : France, République Tchèque, Grande Bretagne

Groupe D : Croatie, Australie, Hongrie

Groupe E : Etats-Unis, Italie, Hongrie

Groupe F : Serbie, Autriche, Allemagne

Sur quelle chaîne ?

La Coupe Davis sera diffusée sur beIN Sports intégralement.