Ligue des champions : Le PSG qualifié pour les 8es de finale si…

Deuxième de son groupe de Ligue des champions, derrière Manchester City, le PSG a son destin en main pour décrocher sa qualification pour les 8es de finale. Et le club de la capitale pourrait valider son billet, ce mercredi, sur la pelouse du club anglais.

Depuis l’arrivée des Qataris, Paris a toujours su éviter les pièges et se défaire de ses adversaires pour être au rendez-vous des 8es de finale. Cette saison, même s’ils sont loin d’être convaincants, les hommes de Mauricio Pochettino sont encore bien partis pour s’extirper de leur poule. A condition de ne pas flancher lors de leurs deux dernières rencontres.

Et le PSG, qui occupe la 2e place de son groupe avec 8 points, à une longueur du leader Manchester City (9 points) et avec quatre points d’avance sur Bruges (3e avec 4 points), aura une première occasion d’entériner sa qualification à l’Etihad Stadium. En cas de succès dans le nord de l’Angleterre, les coéquipiers de Marquinhos retrouveraient la place de leader et seront surtout assurés d’être en 8e de finale. Un match nul pourrait même suffire si dans le même temps Bruges fait match nul ou s’incline à domicile face à Leipzig, dernier du groupe et déjà éliminé.

Paris pourrait également être qualifié même en cas de défaite contre les champions d’Angleterre si Bruges est battu par Leipzig. Si aucun de ces scénarii ne se produit, tout se jouera lors de la dernière journée à l'occasion de la venue de Bruges au Parc des Princes, où les Parisiens n’auront besoin que d’un point pour se qualifier. Mais au-delà de la qualification, l’objectif du PSG est de terminer à la 1ère place pour éviter des équipes comme le Bayern Munich ou Liverpool dès les 8es de finale.

Le PSG qualifié si…

- Paris s’impose sur la pelouse de Manchester City, peu importe le résultat de Bruges contre le RB Leipzig.

- Paris fait match nul contre Manchester City et Bruges ne s’impose pas dans le même temps contre Leipzig.

- Paris s’incline dans le nord de l’Angleterre et Bruges est également battu par Leipzig.