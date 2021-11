Manchester City-PSG : Une «finale» pour la qualification et la première place

Ce déplacement sur la pelouse de Manchester City a des airs de finale pour le PSG. Mais avant de penser à celle de mai prochain à Saint-Pétersbourg, où les deux clubs ambitionnent de soulever leur première Ligue des champions, ce choc, ce mercredi dans le nord de l’Angleterre, est une finale pour la première place du groupe A.

Il y a deux mois au Parc des Princes, les Parisiens avaient marqué les esprits avec un succès de prestige grâce notamment au premier but de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs (2-0). Cette victoire avait renforcé leur statut de favori de la compétition. Mais il s’est depuis quelque peu effrité au gré des prestations décevantes dans le jeu aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne, à l’image de leurs deux dernières sorties contre le RB Leipzig.

Alors que le club de la capitale est chahuté par l’incertitude qui entoure l’avenir de Mauricio Pochettino, l’heure est venue de frapper un nouveau grand coup pour décrocher la qualification pour les 8es de finale et retrouver la tête du groupe avant la dernière journée et la réception de Bruges. Les coéquipiers de Marquinhos seront certains de repartir de l’Etihad Stadium avec leur billet en poche en cas de victoire ou si Bruges n’obtient pas un meilleur résultat qu’eux face à Leipzig.

Ligue des Champions : Manchester City / Paris SG





Pochettino et ses envies d'ailleurs ?



https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/nf9r6pHIqs — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 23, 2021

Mais plus que la qualification, le vice-champion de France vise la première place, qui permet d’être tête de série lors du tirage au sort. Il connait parfaitement son importance, d’autant que la dernière fois qu’il avait terminé à la deuxième place (2016-2017), il avait été éliminé dès les 8es de finale par le FC Barcelone. Les Parisiens savent donc ce qui leur reste à faire. «La première place du groupe est notre objectif. On a une chance d’être premier. On va essayer de faire un grand match et de donner le maximum», a assuré Marco Verratti.

Et ils pourront compter sur leur trio d’attaque emmené par Neymar, beaucoup plus fringuant ces dernières semaines, Lionel Messi, qui a ouvert son compteur but en Ligue 1, et surtout Kylian Mbappé en état de grâce avec sept buts inscrits sur ses quatre derniers matchs. Pour la première fois depuis sa signature en juillet dernier, Sergio Ramos figure lui dans un groupe pratiquement au grand complet, quand les Citizens, bourreaux du PSG en demi-finale la saison dernière, sont privés de leur maître à jouer Kevin De Bruyne (Covid 19). A Paris d’en profiter pour espérer continuer à rêver plus grand.