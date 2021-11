Ronaldinho : Le Brésilien bientôt de retour en prison ?

De nouveaux ennuis judiciaires pour Ronaldinho ? Après avoir été incarcéré de longues semaines au Paraguay en 2020, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone entre autres pourrait retourner en prison, au Brésil cette fois, selon les médias locaux «Diaro do Nordeste» et «Extra».

Le Ballon d’or 2005 est dans le collimateur de la justice brésilienne pour ne pas avoir payé la pension alimentaire de son ex-femme Priscilla Coelho, qui correspond à 16.000 euros par mois. Face à cet impayé, il était convoqué le 11 novembre dernier devant le tribunal de Rio de Janeiro, mais il ne s’est pas présenté, alors que des huissiers de justice ont tenté de le contacter.

La date limite pour effectuer le paiement à son ancienne compagne, avec laquelle il a entretenu une relation pendant six ans, a été fixée au 1er décembre prochain. Si l’ancien numéro 10 (41 ans), qui était au Parc des Princes le 19 octobre dernier pour assister à la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le RB Leipzig, n’a pas payé sa dette à cette date, il pourrait à nouveau être poursuivi, voir ses biens saisis, mais également être emprisonné.

Ce ne serait pas la première fois pour Ronnie qui a déjà passé plusieurs semaines en détention il y a un an et demi pour avoir utilisé de faux passeports avec son frère pour entrer au Paraguay.