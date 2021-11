Biathlon : le programme complet de la première étape à Östersund

La Coupe du monde 2021-2022 de biathlon s’ouvre, ce samedi 27 et dimanche 28 novembre, avec une 1ère étape à Östersund (Suède), où un individuel (dames et hommes) et un sprint (dames et hommes) sont au programme. Voici le programme complet.

Sur les pistes de la Swedish National Biathlon Arena, les Tricolores seront bien armés. Du côté des hommes, Quentin Fillon-Maillet, qui a terminé troisième mondial à trois reprises ces dernières années, sera la tête d’affiche des Bleus bien épaulé par Emilien Jacquelin, qui revient d’une blessure. Simon Desthieux, Fabien Claude et Antonin Guigonnat seront également de la partie pour contrer l’armada norvégienne emmenée entre autres par Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Vetle Sjaastad Christiansen ou encore Johannes Dale.

Chez les femmes, les espoirs seront tournés vers Anaïs Chevalier et Anaïs Bescond qui, pour leur dernière saison olympique, auront à cœur de réaliser une saison pleine.

Samedi 27 novembre

11h45 : Individuel 15 km dames



15h : Individuel 20 km hommes

Dimanche 28 novembre

11h : Sprint 7,5 km dames



13h45 : Sprint 10 km hommes