Diego Maradona : des supporters ont voulu voler le cœur du «Pibe de Oro»

Alors que ce jeudi le monde rend hommage à Diego Maradona, décédé il y a tout juste un an, un médecin argentin a révélé que l’ancienne gloire avait été enterrée sans son cœur et que des supporters envisageaient de le voler.

L’information a été dévoilée par Nelson Castro, docteur et journaliste, qui a publié récemment un livre sur la santé de l’ancien n°10 de l’Albiceleste.

«Il y avait un groupe de barras bravas de Gimnasia qui prévoyait de s'introduire et de retirer le cœur (de Maradona), a-t-il expliqué sur la chaîne El Trece. Cela ne s'est jamais concrétisé parce que c'était un acte d'une audace énorme. Comme on avait détecté que cela allait se produire, on a également extrait son cœur pour l'étudier, car son cœur était très important pour déterminer la cause de la mort de Maradona.»

Le quotidien argentin Olé a d’ailleurs indiqué que le cœur de Diego Maradona était conservé au département d'anatomie de la police, situé à La Plata. Tout proche de l'antre du Gimnasia et de ses bouillants supporters.