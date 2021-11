Ligue des champions : Liverpool, Bayern Munich… Quel adversaire pour le PSG en 8e de finale ?

Dans le groupe A de la Ligue des champions, il n’y a plus de suspense. Ou presque. Si Bruges et le RB Leipzig vont se disputer la 3e place, qualificative pour la Ligue Europa, Manchester City est assuré de terminer à la première place devant le PSG, qui peut craindre le pire pour les 8es de finale.

Le club de la capitale a rempli une partie de son contrat avec la qualification pour la suite de la compétition en février prochain. En revanche, les Parisiens ont échoué dans leur quête de la première place. Avant la dernière journée et la venue de Bruges au Parc des Princes, ils comptent quatre points de retard sur City et ne peuvent donc plus dépasser le club anglais.

Avec cette 2e place, les coéquipiers de Marquinhos sont assurés de jouer leur 8e de finale retour à l’extérieur, mais surtout d’hériter d’un premier de poule lors du tirage au sort le 13 décembre prochain.

Et leurs potentiels adversaires ont de quoi faire frémir, car ils pourraient tomber sur Liverpool ou le Bayern Munich, certains de finir en tête de leur groupe après avoir réalisé un sans-faute. Tout comme l’Ajax Amsterdam. Des adversaires redoutables, même si le club néerlandais paraît plus abordable pour Paris.

Mais ce n’est pas tout. Le PSG pourrait également tomber sur le Real Madrid ou l’Inter Milan, qui vont se disputer la tête de leur groupe lors de la dernière, à l’instar de Chelsea et de la Juventus Turin dans le groupe H, ou encore sur Manchester United, bien parti pour terminer à la première place malgré ses difficultés depuis le début de la saison.

Le dernier adversaire potentiel se trouve dans le groupe de Lille avec Salzbourg ou le FC Séville si le Losc venait à ne pas terminer à la première place. Quoi qu’il arrive, le PSG peut trembler…