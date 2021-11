PSG : Zinedine Zidane de plus en plus proche

L’opération Zinedine Zidane est lancée au PSG. Elle s’est même accélérée ces dernières semaines et pourrait se concrétiser plus rapidement que prévue pour remplacer Mauricio Pochettino, qui peine à convaincre depuis son arrivée il y a bientôt un an et dont le nom est cité avec insistance pour diriger Manchester United.

L’idée de départ des dirigeants parisiens étaient d’attendre l’été prochain pour faire de l’ancien meneur de jeu le 7e entraîneur depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club en 2011. Des discussions auraient été entamées en ce sens avec l’entourage du Ballon d’or, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. Une rencontre aurait d’ailleurs eu lieu pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint dans un célèbre palace de la capitale, selon Le Parisien, pour dessiner les contours d'une arrivée.

Et s’il avait été un temps réfractaire, dans une volonté de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zidane aurait ouvert la porte au club de la capitale. Son entourage estime que les «planètes sont alignées», que de telles opportunités ne sont pas légions. Reste à savoir quand, alors qu’il profite de son temps en famille et qu’il préférerait attendre la fin de la saison pour s’asseoir sur le banc parisien.

Mais certains événements pourraient précipiter les choses. Comme la situation à Manchester United, qui a fait de Mauricio Pochettino sa priorité pour prendre la relève d’Ole Gunnar Solskjaer, remercié le week-end dernier après la débâcle à Watford (4-1). Si Paris aurait repoussé une offre du club anglais pour débaucher son entraîneur argentin, qui n’aurait pas caché son envie de retourner en Angleterre, la situation pourrait évoluer dans un avenir proche.

Nommé en janvier dernier, à la place de Thomas Tuchel congédié à la trêve, l’ancien défenseur ne fait pas l’unanimité au club et les doutes à son égard se sont davantage accumulés après la défaite, mercredi, sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions (2-1). Au-delà des résultats plus que corrects, notamment en Ligue 1 avec onze points d’avance sur Nice, les dirigeants, mais aussi une partie du vestiaire, doutent de sa capacité à gérer les égos et à imposer une idée directrice dans le jeu en dépit de la qualité de l’effectif.

Zinedine Zidane possède ces facultés et l'a prouvé avec le Real Madrid. Et c'est pour cette raison que l'état-major parisien insiste tant pour l'attirer dans la capitale. Il estime aussi qu'il est le seul à pouvoir convaincre Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, de prolonger l'aventure à Paris. Sauf énorme renversement de situation, Mauricio Pochettino sera bien encore sur le banc, dimanche, pour le déplacement du PSG à Saint-Etienne pour la 15e journée de Ligue 1. Mais pour combien de temps encore ?