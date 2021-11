UFC : Francis Ngannou dévoile enfin pourquoi il n’a pas voulu saluer Ciryl Gane

Francis Ngannou s’est expliqué sur le fait de ne pas avoir salué Ciryl Gane, son futur adversaire à l’UFC 270, il y a quelques jours à New York.

Les images avaient fait le tour du monde. Le 6 novembre dernier au Madison Square Garden lors d’un précédent événement, le Camerounais, patron des poids lourds, était passé devant le Français qu’il affrontera le 22 janvier prochain, sans lui adresser la parole. Un geste qui avait surpris Gane.

Francis Ngannou est sorti de son silence pour expliquer son geste qui était surtout dirigé contre Fernand Lopez, son ancien entraîneur et actuel coach de Ciryl Gane.

«Me rapprocher de lui, ça aurait été lui donner une opportunité (à Lopez) de me dire quelque chose en public, a-t-il ainsi indiqué à Daniel Cormier. (...) Nous ne sommes pas amis, il m'attaque tout le temps, je ne voulais pas lui offrir cela.»

Rien à voir donc avec son futur adversaire qu’il a côtoyé quelques fois à la MMA Factory de Paris. «Il a semblé confus ? J'aurais été confus moi aussi. Mais s'il n'y avait eu que lui, je lui aurais dit bonjour. S'il était seul, je lui dirais 'salut, quoi de neuf?', avoue Ngannou. (...) Je n'ai même pas vu Nassourdine (Imavov) à côté. Je n'ai aucun problème avec Nassourdine, je n’ai aucun problème avec Ciryl. Mais je connais le gars qui était à côté de lui et cela aurait été gênant. Si je leur avais dit bonjour sans dire bonjour à Fernand, cela aurait pu leur poser un problème à eux aussi. C'était le genre de situation embarrassante où tu te dis: 'Ok, comment je peux faire pour me sortir de là ?'»

Le Camerounais a d’ailleurs expliqué qu’il connaissait Gane mais pas forcément plus que ça. «J’étais à Paris pendant un mois, et pendant ce mois il était à la salle, il s’entrainait à l’époque pour combattre au TKO, une organisation canadienne. C’est là que nous nous sommes entraînés ensemble. Mais en tout, je pense qu’on a dû s’entraîner moins de dix fois ensemble. Oui, on s’est croisé à la salle, mais rapidement. Je lui ai parlé comme un mec que tu croises à la salle. C’est un mec sympa», a-t-il détaillé.

D’ailleurs, pour lui, toute cette histoire arrange l’UFC qui peut en profiter pour faire du storytelling et faire monter la pression avant le combat. «Ce n’est même pas qu’ils (l’UFC, ndlr) espéraient créer une histoire, c’est qu’ils l’ont provoquée. Ce qu’il s’est passé, c'est qu’il y avait une dame qui nous amenait à notre siège. Elle nous a conduit à un endroit et ils lui ont parlé à la radio. Elle a alors dit: 'Oh, je me suis trompée'. Nous avons donc fait demi-tour et nous sommes tombés pile où ils (Gane et Lopez) étaient. (...) Dites-moi comment cela peut être une coïncidence. Au moment où j’arrive, il y avait un gars prêt avec une caméra. Comme une scène de film», conclut-il.

