Ballon d'Or 2021 : Messi, Lewandowski, Benzema… qui est le favori ?

Le Ballon d’Or sera décerné lundi. Entre les buteurs, les vainqueurs des différentes compétitions de l'année… voici qui sont les favoris.

Alors qu'avant l'été, tout le monde s’accordait à donner les noms de N’Golo Kanté ou Kylian Mbappé pour le titre individuel, tout a évolué après la trêve estivale. L'Euro, la Copa America et la Ligue des nations sont en effet passés par là.

Karim Benzema

Il n'a peut-être pas remporté la Liga, l'Euro et la Ligue des champions cette année, mais Karim Benzema a gagné bien plus que ça. Il est revenu par la grande porte en équipe de France et a su retourner toutes les critiques à son sujet. Appelé par Didier Deschamps en mai, il a inscrit 9 buts (dont 4 à l'Euro malgré l'élimination des Bleus en huitièmes de finale) depuis son retour en Bleus. A l'automne, il s'est offert la Ligue des nations, son premier titre avec la sélection. Tout en ajoutant deux somptueux buts contre la Belgique et l'Espagne. Enfin, comment ne pas rappeler son statut et ses statistiques avec le Real Madrid.

Lionel Messi

Sextuple Ballon d’or, «La Pulga» a remporté la Copa America et ainsi débloqué son compteur titre avec l’Argentine. Une immense joie pour celui qui restait sur trois défaites en finales (1 Coupe du monde, 2 Copa America). Elu meilleur joueur de la compétition, meilleur buteur et passeur, celui qui est désormais sans club depuis la fin de son contrat avec le Barça avait terminé la saison 2020-2021 avec 38 buts et 14 passes décisives. Si au PSG, il ne brille pas encore, sa première partie de saison au Barça et avec l'Albilceleste devrait donc jouer en sa faveur.

Robert Lewandowski

Le serial buteur Robert Lewandowski pourrait bien emporter les suffrages des 180 jurés. En 2020, le buteur polonais aurait eu toutes ses chances, où il a remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich. Cette saison, il a tout de même battu d'une unité l'incroyable record de Gerd Müller en marquant 41 buts en Bundesliga 2020-2021. De quoi lui permettre d’être titré ?

Jorginho

Peut-être pas l’Italien le plus connu de la planète mais pas le moins talentueux. Le coéquipier de N’Golo Kanté à Chelsea a brillé durant l’Euro. Joueur de l’ombre, il est ce milieu de terrain précieux que toute équipe doit avoir. Vainqueur de la Ligue des champions avec les Blues et donc de l’Euro avec l’Italie, il devra se montrer au niveau lors des prochains mois pour postuler au Ballon d’or. On sait que les milieux de l’ombre ont du mal à être reconnus auprès du grand public.

Gianluigi Donnarumma

Un Italien va-t-il succéder à Fabio Cannavaro, dernier vainqueur du Ballon d’or ? Si Jorginho est celui qui a remporté les deux plus titres de la saison, un autre aura son mot à dire avec Gianluigi Donnarumma. Le portier de la Squadra Azzura, qui va rejoindre le PSG, a réalisé un sublime Euro jusqu’à être décisif en finale lors de la séance des tirs au but contre l’Angleterre. S’il n’a encore jamais disputé de match de Ligue des champions, celui qui a fini 2e de Serie A avec l'AC Milan derrière le rival, l’Inter, pourrait être un candidat au titre.

Cristiano Ronaldo

Comment ne pas le citer ? Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or n’a remporté que la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie mais il a terminé meilleur buteur de l’Euro 2021 (5 buts). Et surtout, si le Portugal a perdu son titre de champion d’Europe, «CR7» a battu le record de buts en sélection (112) détenu par Ali Daei. De retour à Manchester United, il vise de nouveaux titres. De quoi pouvoir prétendre au titre ?

Ils auraient pu être cités

N'Golo Kanté, Kylian Mbappé…