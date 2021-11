Ballon d'or : Histoire, votes, critères... tout ce qu'il faut savoir

Trophée le plus convoité par les footballeurs, le Ballon d’Or a des règles d’attributions qui évoluent souvent. Voici toutes les informations pour bien comprendre le fonctionnement.

Qu’est-ce que le Ballon d’Or ?

Créé en 1956 par le magazine France Football, ce trophée récompense le meilleur joueur de football de l’année. Jusqu’en 1995, seuls les joueurs européens, évoluant dans un club européen pouvaient y prétendre. Il s’est ensuite peu à peu ouvert aux joueurs étrangers évoluant en Europe puis à toutes les nationalités en 2007. D’où le fait que des joueurs comme Pelé et Diego Maradona ne l’ont jamais remporté.

Qui sont les votants du Ballon d’Or ?

Jusqu’en 2009, le classement était établi par des journalistes internationaux. Puis entre 2010 et 2015, le Ballon d’Or est temporairement devenu la propriété de la FIFA et était désigné par un jury étendu aux membres de la Commission du Football de la Fifa ainsi qu’aux sélectionneurs et capitaines des pays membres de la Fifa. A partir de 2016, France Football a «repris» la main et le vote est de nouveau établi par les journalistes.

Au total, ce sont 180 journalistes, un par pays, qui votent pour le Ballon d'Or masculin. 50 journalistes spécialistes du football féminin pour le Ballon d'Or féminin. Le scrutin a été clôturé le 24 octobre.

Quels sont les critères de vote du Ballon d’Or ?

Chaque journaliste établit une liste de cinq joueurs. Six points sont attribués au premier, quatre au second, trois au troisième, deux au quatrième et un au dernier. Trois critères sont à respecter par les votants : les performances du joueur (individuelles et collectives), son palmarès, sa classe (talent et le fair-play) et sa carrière. A noter qu’en cas d’égalité, les nommés sont départagés grâce à leurs nombres de premières, deuxièmes et troisièmes places. En cas de nouvelle égalité, un nouveau scrutin est organisé entre les joueurs concernés.

Le barème des points

Le premier joueur de chaque vote se voit attribuer 6 points, le deuxième 4, le troisième 3, le quatrième 2 et le cinquième 1. En cas d'égalité au total de points, le nombre de premières places obtenues détermine le Ballon d'Or.