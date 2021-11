Biathlon : Anaïs Chevalier-Bouchet s’offre son premier podium de la saison sur le sprint d'Östersund

Anaïs Chevalier-Bouchet a retrouvé le sourire. Au lendemain d’un Individuel complètement manqué, à l’instar des autres Bleues, la Française s’est parfaitement rattrapée, ce dimanche, avec son premier podium de la saison et sa 2e place sur le sprint d’Östersund (Suède).

Son sans-faute derrière la carabine n’a pas suffi pour empêcher la Suédoise Hanna Oeberg de briller à domicile. La championne olympique de l’individuel a également visé juste sur le pas de tirs, mais elle a été plus vite sur les skis pour chiper la victoire à Anaïs Chevalier-Bouchet. Mais la Tricolore n’a pas boudé son plaisir de monter sur la deuxième marche du podium. Un résultat beaucoup plus conforme aux ambitions de la vice-championne du monde de la spécialité.

Déçue de sa performance (52e, 5 fautes), samedi, et revancharde, elle a réalisé une course beaucoup plus solide aussi bien sur les skis qu’aux tirs (0 faute) pour signer le 15e podium de sa carrière. «Ça fait du bien, s’est-elle réjouie au micro de la chaîne L’Equipe. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Je voulais partir à bloc. J’étais en tête au premier intermédiaire, ensuite, il fallait bonifier tout ça. Je suis un peu un diesel, il me faut plusieurs courses pour me mettre dedans.» Et elle tentera de confirmer sa montée en puissance, dès jeudi, avec un nouveau sprint toujours à Östersund.

Dans son sillage, Justine Braisaz-Bouchet a elle aussi rectifier le tir pour jouer les premiers rôles. Longtemps sur le podium provisoire, elle a finalement terminé à une belle 6e place (1 faute), derrière la Norvégienne Marte Olsbu-Roeiseland et les Biélorusses Dzinara Alimbekava et Hanna Sola. De leur côté, Anaïs Bescond a pris la 13e place (1 faute), alors que Julia Simon (35e avec 3 fautes) et la jeune Chloé Chevalier (55e avec 3 fautes) ont fini beaucoup plus loin.