Cérémonie, favoris, diffusion TV… tout savoir sur le Ballon d’or 2021

Après avoir été annulé en 2020, en raison du Covid-19, le Ballon d’or 2021 sera remis, ce lundi 29 novembre, à Paris. Et ils sont plusieurs prétendants au précieux trophée qui sera décerné au cours d’une cérémonie, où le prix de la meilleure joueuse, du meilleur gardien et du meilleur jeune sera également attribué. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette soirée de prestige.

Où a lieu la cérémonie ?

La cérémonie du Ballon d’or 2021 est organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Elle commencera à partir de 20h30 avec notamment l’ancien attaquant Didier Drogba à l’animation. Elle devrait s’achever aux alentours de 22h après la remise de l’ensemble des trophées.

Quels seront les trophées décernés ?

Le Ballon d’or ne sera pas le seul trophée remis au cours de cette soirée. Il y aura également le Ballon d’or féminin, qui a été créé en 2018 avec la Norvégienne Ada Hergerberg sacrée cette année-là et Megan Rapinoe couronnée en 2019, ainsi que le trophée Raymond Kopa, qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans, et le trophée Lev Yachine, attribué au meilleur gardien.

Qui sont les favoris ?

Chez les hommes, trois favoris se dégagent avec Lionel Messi, candidat à sa propre succession et en quête d’un 7e Ballon d’or, Karim Benzema, auteur d’une grande saison avec le Real Madrid ainsi que l’équipe de France, et Robert Lewandowski, qui a empilé les buts avec le Bayern Munich. Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et de l’Euro avec l’Italie, Jorginho fait lui figure d'outsider. Chez les femmes, Alexia Putellas, qui a remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone, est présentée comme la favorite, mais l’Australienne Sam Kerr, l’Anglaise Fran Kirby ou encore la Danoise Pernille Harder sont de sérieuses prétendantes.

Qui a voté ?

Le jury du Ballon d’or masculin est composé de 180 journalistes, un par pays, alors que celui du Ballon d’or féminin est constitué de 50 journalistes spécialistes du football féminin. Chaque journaliste a établi une liste de cinq joueurs. Six points sont attribués au premier, quatre au second, trois au troisième, deux au quatrième et un au dernier. Le scrutin a été clôturé le 24 octobre dernier. Pour le trophée Raymond Kopa, ce sont 32 anciens vainqueurs du Ballon d’or qui ont voté.

Quelle chaîne diffuse la cérémonie ?

La cérémonie de la 65e édition du Ballon d’or sera diffusée en direct sur la chaîne L’Equipe à partir de 20h30.