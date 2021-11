Dakar 2022 : parcours, engagés, nouveautés… tout savoir de la nouvelle édition

La 44e édition du Dakar, dont le tracé a été dévoilé dimanche, se déroulera en Arabie saoudite, du 1er au 14 janvier 2022. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le parcours

Le parcours complet a révélé un tracé pratiquement comme celui de 2021. Un tour de l’Arabie saoudite dont le prologue partira de Jeddah, une ville portuaire du centre-ouest qui accueillera également l'arrivée après douze étapes, plus une de qualification. Au total, 8.375 km, dont 4.258 km de spéciale, sont prévus au programme de ce 44e Dakar.

1er janvier : Djeddah-Ha'il (834 km, 19 km de spéciale).

2 janvier : Ha'il-Ha'il (546 km, 334 km de spéciale).

3 janvier : Ha'il-Al Artawiyah (585 km, 339 km de spéciale).

4 janvier : Al Artawiyah-Al Qaisumah (554 km, 368 km de spéciale).

5 janvier : Al Qaisumah-Riyad (707 km, 465 km de spéciale).

6 janvier : Riyad-Riyad (563 km, 348 km de spéciale).

7 janvier : Riyad-Riyad (635 km, 421 km de spéciale).

8 janvier : journée de repos.

9 janvier : Riyad-Al Dawadimi (700 km, 401 km de spéciale).

10 janvier : Al Dawadimi-Wadi Ad-Dawasir (828 km, 394 km de spéciale).

11 janvier : Wadi Ad-Dawasir-Wadi Ad-Dawasir 490 km, 287 km de spéciale).

12 janvier : Wadi Ad-Dawasir-Bisha (757 km, 374 km de spéciale).

13 janvier : Bisha-Bisha (500 km, 345 km de spéciale).

14 janvier : Bisha-Djeddah (676 km, 163 km de spéciale).

Les principaux engagés

Pour la troisième année consécutive en Arabie saoudite, 1.065 participants vont s'affronter dans le sable de la péninsule arabique, à bord de 578 véhicules. Vainqueur en 2021, Stéphane Peterhansel, détenteur du record de victoires dans l'épreuve (14 succès, dont 6 à moto), et Carlos Sainz, l'ancien double champion du monde des rallyes et triple vainqueur en 2010, 2018 et 2020, piloteront des voitures hybrides alignées par Audi, pour la première fois sur cette course. Sébastien Loeb, Cyril Despres, Nassser Al-Attoya, Carlos Sainz, Nani Roma ou encore Giniel De Villiers seront de la partie.

Côté moto, Toby Price, titré en 2016 et 2019, Sam Sunderland (2017), Matthias Walkner (2018), Ricky Brabec (2020) et Kevin Benavides, tenant du titre, seront à nouveau sur la ligne de départ.

Les nouveautés

Parmi les nouveautés 2022, trois sont particulièrement notables : l'inclusion au Championnat du monde des rallyes-raid, la participation de prototypes hybrides et près de 130 concurrents «Classic» supplémentaires, avec leurs bolides des années 80-90.