Faire du sport quand il fait froid permet-il de brûler plus de calories ?

Alors que le froid s’installe et que la tendance est à une alimentation riche et sucrée, la pratique d’une activité physique est recommandée. Mais permet-elle vraiment de lutter contre le gras ?

Journées sombres de plus en plus tôt, pluies glaciales, neige dans certains départements … A l’heure où les températures baissent - et la motivation avec – faire du sport en extérieur relève du défi.

Pourtant, l’activité physique en plein air semble vivifiante et permet même de renforcer ses défenses immunitaires. Par ailleurs, le froid demande une plus grande adaptation et l’organisme va d’avantage dépenser d’énergie pour maintenir sa température corporelle. Ainsi le corps va déclencher son effet «brûle graisses» et élimination de calories.

De faible effets sur la perte de poids

Si dans les faits les graisses sont brûlées, en réalité, la quantité de calories dépensées est relativement faible.

L’impact sur la perte de poids est lui aussi quasiment nul. Pour maigrir, mieux vaut manger sainement et pratiquer une activité physique régulière.

En revanche, faire du sport lors de basses températures présente d’autre avantage. Le froid agit sur les douleurs, notamment articulaires, grâce à son effet analgésique et anti-inflammatoire.

Quelques précautions à prendre

Articulations davantage sollicitées, muscles plus vulnérables face aux blessures, bronches exposées … Faire du sport dans le froid requiert tout de même quelques précautions.

Un équipement couvrant, léger et chaud est nécessaire notamment pour les extrémités sujettes aux gelures. Pour diminuer les risques de troubles respiratoires et les traumatismes musculaires, un échauffement progressif et long est également primordial.

Enfin, par tout temps, l’hydratation reste essentielle.